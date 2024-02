Esslingen: Großer Polizeieinsatz am Esslinger Bahnhof

1 Die Polizei ist am Freitagabend zu einem größeren Einsatz am Esslinger Bahnhof ausgerückt. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Wegen eines angeblichen Angriffs mit einem Messer auf einen 27-Jährigen ist ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst am Freitagabend zum Esslinger Bahnhof ausgerückt.











Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Freitagabend am Esslinger Bahnhof gekommen. Die Polizei war gegen 18.20 Uhr wegen eines angeblichen Angriffs von acht Personen auf einen 27-Jährigen alarmiert worden, bei dem Letzterer mit einem Messer verletzt worden sei. Vor Ort konnten die Polizisten jedoch keinerlei Hinweise auf ein aktuelles Gewaltdelikt feststellen. Vielmehr habe der 27-Jährige neben Verletzungen, die von einer Auseinandersetzung am Morgen stammten, einen Alkoholwert von deutlich mehr als drei Promille aufgewiesen. Unter anderem, weil sich der Mann dauerhaft extrem aggressiv verhalten habe, sei er in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem angeblichen Angriff, aber auch zum möglichen Vortäuschen einer Straftat auf. Der Rettungsdienst war mit vier und die Polizei mit 16 Einsatzkräften vor Ort.