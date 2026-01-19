Esslingen: Größte Krise seit 1945? Oberbürgermeister Klopfer widerspricht

1 Eine düstere Prognose musste Oberbürgermeister Matthias Klopfer vor einer Woche abgeben. Aber er relativierte die schlechten Zahlen auch, indem er auf vergangenen Jahrzehnte blickte. Foto: Roberto Bulgrin

Die Finanzkrise der deutschen Kommunen ist allgegenwärtig, aber wie dramatisch ist die Lage wirklich?











Derzeit wird die Weltlage von fast allen europäischen Experten in düsteren Farben gezeichnet – aber auch der Zustand der Kommunen ist besorgniserregend. Wie sehr, darüber streiten sich die Geister. „Wir erleben einen historisch beispiellosen Absturz der Kommunalfinanzen“, sagt beispielsweise der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Uwe Zimmermann. Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetags, spricht gar von der „größten kommunalen Finanzkrise im Nachkriegsdeutschland“.