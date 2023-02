1 Ein neuer Mülleimer auf dem Spielplatz am Ziegelhüttenweg. Foto: /Stadt Esslingen

Esslingen stellt neue Abfallbehälter auf. Neben größerem Fassungsvermögen lassen diese sich auch einfacher leeren.















Link kopiert

Das Grünflächenamt in Esslingen hat auf zwölf Spielplätzen insgesamt zwanzig neue Abfallbehälter aufgestellt. Die alten, kleineren Behälter seien in die Jahre gekommen und umständlich in der Handhabung, heißt es zur Begründung. Die neuen Modelle seien größer und ergonomisch wesentlich besser zu leeren. Abfallbehälter in öffentlichen Grünanlagen waren in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand von kritischen Anmerkungen aus der Bürgerschaft. Dabei standen Spielplätze im Fokus. Die größeren Modelle sollen laut Grünflächenamt jetzt sicherstellen, dass die Abfallbehälter nicht mehr überquellen. „Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr froh, da sie jetzt nur noch die Plastiksäcke herausnehmen und auf das Fahrzeug werfen müssen, anstatt die alten schweren Stahlbehälter umherzuwuchten. Und hygienischer ist die Sache auch noch“, sagte Bert Giese, der für die Reinigung und Verkehrssicherheit der Spielplätze zuständige Gärtnermeister.

Insgesamt bemüht sich die Stadt, sauberer zu werden. So wurde im vergangenen Jahr ein neues Müllfahrzeug angeschafft, das es ermöglicht, in den Außenbezirken die Papierkörbe häufiger zu leeren. Damals hieß es, das die Müllbehälter auch in den äußeren Stadtteilen an kritischen Punkten täglich geleert werden sollten. Insgesamt stehen im Stadtgebiet rund 500 Papierkörbe und 70 Hundekotbehälter. Ein häufiger auftretendes Ärgernis sind in Esslingen wilde Müllablagerungen. Beim Sperrmüll wächst der Berg häufig um Hausmüll, Gelbe Säcke oder anderen Müll an. Für Haus- und Sperrmüll, Altglas-und Kleidercontainer ist allerdings der Landkreis Esslingen zuständig.