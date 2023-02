1 Die Polizei musste in Esslingen mehrere Autos abschleppen lassen. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

In der Sulzgrieser-Straße hat ein 76-jähriger Autofahrer einen hohen Sachschaden verursacht.















Link kopiert

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Autofahrer und einem Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 260 000 Euro hat sich am frühen Sonntagmorgen in der Sulzgrieser Straße ereignet. Kurz vor 1 Uhr kam laut Polizei der 67-jährige Fahrer eines Volvo V 40 aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen insgesamt drei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Das Verursacherfahrzeug sowie ein Audi RS Q8, ein VW Passat und eine Mercedes-Benz G-Klasse wurden so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.