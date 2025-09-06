Esslingen funkelt 2025: Late-Night-Shopping und Lichtkunst in der Innenstadt

1 In den Geschäften und auf den Märkten bummeln im Schein der Lichtinstallationen – darum geht es bei „Esslingen funkelt“. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Neben den verkaufsoffenen Sonntagen im Frühjahr und Herbst gehört dieser Termin seit vielen Jahren fest zum Shopping-Kalender in der Innenstadt: das Late-Night-Event „Esslingen funkelt“. Auch in diesem Jahr haben zahlreiche Fachgeschäfte in der City am letzten Samstag in den Sommerferien (13. September) verlängerte Öffnungszeiten. Zu einer besonderen Atmosphäre trägt Beleuchtungskunst in den Straßen und Schaufenstern bei, ebenso wie mehrere Märkte und Gastronomieangebote.

Neben den großen Lichtobjekten, die seit vielen Jahren von Peter Grotz alias Illuminist entlang der Wege und Gassen installiert werden, haben die Veranstalter in diesem Jahr auch den Stuttgarter Künstler André Brüggemann, der unter dem Namen TapeMate veröffentlicht, gewinnen können. Dieser arbeitet mit luminiszierendem Klebeband und hat zuletzt mit einem nachts leuchtenden „We love Stuttgart“-Zeichen am Pragsattel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. „Er wird schon vorher mehrere Schaufenster in der Innenstadt in Szene setzen“, kündigt Carina Killer, Leiterin des Citymanagements der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH, an. Diese ist gemeinsam mit dem Innenstadtverein City Initiative Veranstalterin.

Öffnungszeiten der Geschäfte und Märkte bei „Esslingen funkelt“

Die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt können bei „Esslingen funkelt“ bis 22 Uhr in mehr als 80 Fachgeschäften in der ganzen Innenstadt stöbern und einkaufen.

Außerdem werden bis 22 Uhr beim Lichtermarkt an den Ständen Dekoration, Kunst und Handwerk angeboten – passend zum Motto „glitzernd, bunt und kreativ“, wie Veranstalter Til Maehr von ES-Märkte schreibt. Beim Nachtflohmarkt gibt es Raritäten und Schnäppchen. Die Märkte haben in diesem Jahr ihre Plätze getauscht: Flaneure finden den Lichtermarkt in der Ritterstraße und am Postmichelbrunnen. Der Nachtflohmarkt ist diesmal am Marktplatz und am Rathausplatz. Außerdem beginnen die Märkte diesmal schon früher, ab 12 Uhr – in den Vorjahren war Start erst um 16 Uhr.

Foodtrucks und Weinausschank beim Late-Night-Shopping

Neben den in der Innenstadt ansässigen Gastronomiebetrieben bieten auch Foodtrucks Speisen und Getränke bis spätabends. Da die Wein-Lounge anders als in den Vorjahren eine Woche vor „Esslingen funkelt“ stattfindet, schenken deren Organisatoren von „Me and my wine“ am 13. September auf dem kleinen Markt hinter dem neuen Rathaus in einem kleineren Format bis Mitternacht edle Tropfen aus der Region aus.

Das wird für Kinder mit Familien geboten

Auf dem Hafenmarkt kommen Familien mit Kindern auf ihre Kosten: Die Stadtwerke Esslingen (SWE) bauen ein Spieleparadies auf. Von 16 bis 19 Uhr kann an einer Wasserbaustelle getüftelt werden, von 19 bis 22 Uhr wird ein Lichterlabyrinth aufgebaut. Ganz in der Nähe, bei Spielwaren Heiges am Postmichelbrunnen, gibt es am 13. September einen Legobauwettbewerb.

Händler planen besondere Aktionen zu dem Event, beispielsweise veranstaltet „Schmachtfetzen“ eine Burlesque-Show. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Nach den Ferienwochen, die für viele Einzelhändler eine geringere Besucherfrequenz bedeuten, fiebern die Beteiligten auf den Termin hin und hoffen auf viele Kundinnen und Kunden, die sie mit besonderen Aktionen in ihre Geschäfte locken wollen. Im Modegeschäft „Schmachtfetzen“ in der Küferstraße wird beispielsweise ab 20 Uhr eine Window-Burlesque-Show mit musikalischer Untermalung geboten. Bei „Floral Deko“ in der Pliensaustraße können Kundinnen und Kunden selbst Blumenkränze binden.

Darüber hinaus ist zum ersten Mal eine sogenannte Funkelolympiade geplant: In teilnehmenden Geschäften gibt es Stationen, die es zu bewältigen gibt. Wer mindestens fünf absolviert hat, kann seine Stempelkarte in der Stadtinformation abgeben und an einem Gewinnspiel teilnehmen.