Unsere Videoserie "Esslingen Früher und Heute" gibt einen kleinen Überblick, wie das Esslinger Stadtbild sich seit dem 19. Jahrhundert verändert hat. Diese Woche: Das Esslinger "Bügeleisen", das Hotel Park Consul und die alte Stadthalle.















Früher war dort, wo jetzt die Einfahrt zur Tiefgarage am Neckarforum gähnt, ein Treffpunkt des städtischen Lebens. Der Bau der alten Stadthalle hat umgerechnet sechs Millionen Euro gekostet, dennoch waren von Beginn an Unzulänglichkeiten an der Halle erkennbar. Zum einen gab es nie genügend Parkplätze, zum anderen liefen andere, modernere Hallen im Umland der „guten Stube“ schnell den Rang ab. Der Nachfolger, das Kultur- und Kongresszentrum bestehend aus Hotel, Neckarforum und Tiefgarage löste die alte Stadthalle ab und auch das Grundstück des alten Krankenhauses wurde im Zuge dessen neu bebaut.

Vom Krankenhaus zum Hotel: An der Ecke von Ebershalden- und Grabbrunnenstraße stand früher das Esslinger Krankenhaus. Heute steht das Hotel Park Consul, das zurzeit allerdings wegen Insolvenz des früheren Betreibers geschlossen ist, auf dem Gelände. Früher lagen also Patienten in den Betten, heute bleiben sie leer.

Kurz hinter der Kreuzung am Neckarforum stand bis vor dem Ausbau der Ringstraße das sogenannte „Bügeleisen“. Das ehemalige Haus „Bügeleisen“ in der Ebershaldenstraße 27 wurde abgerissen, weil man eben Platz brauchte.Die heutige Mülbergerstraße schlängelte sich freilich auch schon in den 1930-Jahren hinauf nach Hohenkreuz. Bloß war sie damals halb so breit und hieß anders: Panoramastraße.