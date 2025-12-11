Esslingen: Frau bei Frontalkollision verletzt

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 40.000 Euro. (Symbolbild) Foto: imago/Agentur 54 Grad

Ein Abbiegeunfall in Esslingen führt am Mittwochnachmittag zu Verletzungen einer 31-jährigen Fahrerin.











Am Mittwochnachmittag kam es in Esslingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31-jährige Fahrerin verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, bog kurz nach 17 Uhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem Audi im Bereich Ulmer Straße/Adenauerbrücke nach links ab und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Ford der 31-Jährigen zusammen.

Die Frau wurde bei der Kollision verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Den entstandenen Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils etwa 20.000 Euro.