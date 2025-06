Esslingen Förderung: Rotary Club unterstützt Heimstatt Esslingen

1 Scheckübergabe vor der Eingangstüre der Riegelstraße 52: Geschäftsführerin Janina Baaken (Heimstatt Esslingen e.V.) und Präsident Hermann Falch (Mitte) sowie Past-Präsident Hagen Schröter (Rotary Club Esslingen). Foto: Rotary Club Esslingen

Rotary Club Esslingen spendet 5500 Euro an Heimstatt Esslingen e.V. für neue Küchen- und Büromöbel. Der Verein unterstützt Wohnungslose mit Wohnungen und Sozialarbeit.











Der Verein Heimstatt Esslingen e.V. kann sich über eine Förderung in Höhe von 5500 Euro freuen. Die Zuwendung kommt vom Rotary Club Esslingen.

Der Verein hat sich seit 1987 dem Ziel verpflichtet, bislang wohnungslose Menschen eine Unterkunft zu verschaffen. Die Vereinsmitglieder unterstützen die Betroffenen auch, indem sie den Wohnungslosen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zur Seite zu stellen.

Heimstatt Esslingen: 84 Wohnungen und umfassende Sozialhilfe

Zu diesem Zweck ist der Verein inzwischen Eigentümer von 63 Wohnungen im Landkreis Esslingen. 21 weitere Wohnungen hat der Verein angemietet. Neben der begleitenden Beratung im Wohnraum berät der Sozialdienst seit einigenJahren auch Menschen, die in kommunalen Notunterkünften auf den Fildern untergebracht sind. Zudem ist der Verein Teil des Projekts Housing First Esslingen, betreibt eine unabhängige Bürgergeldberatungsstelle und bietet mit der Johannesgemeinde in Esslingen ein kostenloses Freitagsfrühstück für armutsbetroffene Menschen an.

Im Mai 2025 wurde das neuste Bauprojekt des Vereins erfolgreich abgeschlossen: In Ostfildern-Nellingen ist ein Wohnhaus mit sieben abgeschlossenen Appartements entstanden, in das bereits Männer und Frauen aus Ostfildern, Leinfelden-Echterdingen, Denkendorf und Esslingen einziehen konnten. Heimstatt Esslingen e.V. ist es ein Anliegen, engmaschige und niedrigschwellige Unterstützung anbieten zu können. Daher wurden im Erdgeschoss zwei Büros eingerichtet, in denen Sozialarbeiterinnen regelmäßig vor Ort sein können. Es gibt auch eine kleine Teeküche. Die Kosten für die Küchenausstattung, den Einbau und einen Teil der Büroeinrichtung belaufen sich auf rund 5500 Euro. Der Rotary Club Esslingen fördert die erforderlichen „Küchen- und Büromöbel im Neubau Riegelstraße 52“ mit eben diesem Betrag.

„ Wohnen ist ein Menschenrecht“ steht auf einem Schild bei einer Kundgebung in Hamburg. Das Problem gibt es überall in Deutschland, auch im Kreis Esslingen. Foto: dpa

Rotary Club Esslingen: Engagement für Frieden und Humanität

Beim Rotary Club Esslingen handelt es sich um einen international tätigen Service-Club, zu dem sich Angehörige verschiedener Berufe unabhängig von politischen und religiösen Richtungen zusammengeschlossen haben. Als Ziele dieses sozialen und beruflichen Netzwerks in Esslingen stehen humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben.