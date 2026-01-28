1 Ein 24-Jähriger soll vor einer Polizeikontrolle geflohen sein. (Symbolfoto) Foto: dpa

Um 0.30 Uhr ohne Licht und teilweise auf der Gegenfahrbahn soll ein 24-Jähriger gefahren sein, der einer Polizeikontrolle in Esslingen entgehen wollte.











Link kopiert

„In äußerst rücksichtsloser und gefährlicher Art und Weise“ hat nach Angaben der Polizei ein 24-Jähriger versucht, in der Nacht auf Dienstag eine Verkehrskontrolle zu umgehen. Dabei gefährdete er wohl andere Verkehrsteilnehmer in Esslingen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 0.30 Uhr in der Ulmer Straße beim Bahnhof Oberesslingen. Der Mann sei mit seinem silberfarbenen Citroen C1 mit Reutlinger Kennzeichen auf der Adenauerbrücke unterwegs gewesen und in die Ulmer Straße eingebogen. Schon beim Zufahren auf die Kontrollstelle sei den Beamten aufgefallen, dass er ohne Licht fuhr. „Beim Erreichen der Kontrollstelle wendete er unvermittelt“, heißt es im Bericht weiter.

Rasante Flucht: 24-Jähriger gefährdet Esslinger Verkehr

Daraufhin soll der Mann weiterhin ohne Beleuchtung und mit sehr hoher Geschwindigkeit auf den beiden Gegenfahrspuren in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Mindestes zwei ordnungsgemäß entgegenkommende Fahrzeuge haben laut Polizei ausweichen müssen. Erst auf Höhe der Adenauerbrücke sei der 24-Jährige auf die korrekte Spur der Ulmer Straße gewechselt und habe schließlich in einem Hinterhof in der Olgastraße noch am Steuer seines Wagens vorübergehend festgenommen werden können.

Nach Eindruck der Polizeibeamten stand der 24-Jährige merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme sei angeordnet worden.

Zeugen gesucht: Polizei Esslingen bittet um Mithilfe

Nun sucht das Polizeirevier Esslingen nach Zeugen, denen der unbeleuchtete Citroen aufgefallen ist. „Insbesondere werden aber die beiden Pkw-Lenker gesucht, die dem auf ihrer Spur entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen mussten“, teilt die Polizei mit. Hinweise können unter Telefon 0711/3990-330 abgegeben werden.