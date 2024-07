Esslingen feiert Esecco-Nacht: Secco-Laune in den Weinbergen von Esslingen

1 Feiern bei bestem Wetter am Fuß der Weinberge Foto: Roberto Bulgrin/Bulgrin

Das Sommerfest Esecco in den Weingärten von Esslingen-Mettingen zog am Samstag mehr als 1000 Menschen an. Bestes Wetter, gute Weine und Musik bin in die Nacht sorgten für allerbeste Partylaune.











Die Weinberge leuchteten wieder: Das Teamwerk Esslingen lud zur Esecco-Nacht ein. In den Weinbergen von Esslingen-Mettingen stieg unter freiem Sommernachtshimmel die Open-Air-Party. Bereits am frühen Abend strömten die Menschen in bester Feierlaune hinter die Weinsicht der Wengerter. Neben Sommerweinen wurden Seccos – beim Teamwerk sind das Eseccos – in verschiedensten Variationen angeboten. Zudem gab es Sommerdrinks und Cocktails, gemixt mit Erdbeeren und Orangen.

Am Abend waren es dann mehr als 1000 Gäste. Nach Sonnenuntergang wurden die Weinberge beleuchtet. Neben dieser Veranstaltung und dem CSD gab es am Wochenende zahlreiche andere Feste in und rund um Esslingen. So feierte die Feuerwehr Wäldenbronn das 150. Jubiläum und Altbach bereits zum fünfzigsten Mal sein Dorfest.