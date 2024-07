Esslingen feiert Christopher Street Day: Bunte Vielfalt und politische Forderungen beim zweiten CSD

17 Der Demonstrationszug beim zweiten CSD führt durch die Esslinger Innenstadt. Foto: Roberto Bulgrin

Der Christopher Street Day wird am Samstag zum zweiten Mal mit etwa 2000 Beteiligten in Esslingen gefeiert. Auf die Demonstration durch die Innenstadt folgt eine Kundgebung auf dem Marktplatz, wobei konkrete politische Maßnahmen gefordert werden.











Link kopiert

Unter dem Motto „Out, loud and proud“ stand der Esslinger Christopher Street Day (CSD), der am vergangenen Samstag in zweiter Auflage veranstaltet wurde. Menschen, die Regenbogenfahnen schwenken, aufwendig geschminkte Personen mit schillernden Outfits, eine Gruppe, die Tiermasken trägt, aber auch unauffälliger gekleidete Leute zogen durch die Esslinger Innenstadt, um für ihre Rechte zu demonstrieren und queere Identitäten und Lebensweisen zu feiern. Die Veranstalter haben etwa 2000 Personen gezählt, die teilgenommen haben. Die Polizei nennt etwa 1500 Personen. Sie spricht von einem „ruhigen Verlauf ohne besondere Vorkommnisse“, wie ein Polizeisprecher mitteilt.