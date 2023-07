1 Esslingen will sich zum 1250-Jahr-Jubiläum nicht nur als Mittelalterstadt präsentieren, sondern unterschiedliche Facetten zur Geltung bringen. Foto: Roberto Bulgri/n

Im Jahr 777 wurde Esslingen erstmals in einer schriftlichen Quelle erwähnt – das ist bald 1250 Jahre her und soll 2027 gefeiert werden. Die Stadt hat mit den Planungen für das Großereignis begonnen.















Link kopiert

Ein Stadtgründungsjubiläum ist es nicht. Esslingen wurde weder im Jahr 777 gegründet noch war es zu diesem Zeitpunkt bereits eine Stadt. Stattdessen will man im Jahr 2027 die Ersterwähnung Esslingens in einer schriftlichen Quelle feiern. Das habe den großen Vorteil, dass man so die gesamte Geschichte Esslingens von den Anfängen bis heute betrachten könne, findet man im Rathaus – und die hat es schließlich in sich.