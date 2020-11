1 Der Radfahrer musste in eine Klinik gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

In Esslingen ist am Samstag ein 53-jähriger Fahrradfahrer beim Fahren über den Bordstein gestürzt und hat sich verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Esslingen - Bei dem Versuch, mit seinem Fahrrad über einen Bordstein zu fahren, ist am Samstag um 13.40 Uhr ein 53 -jähriger Fahrradfahrer in der Oberen Mettinger Wiesen alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Hierbei zog er sich laut Polizeiangaben Verletzungen zu, welche eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.