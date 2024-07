Esslingen: Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei, stürzt und verletzt sich schwer

1 Der Rettungsdienst eilte zum Unfallort – und brachte den 18-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: imago stock&people

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer versucht am frühen Sonntagmorgen in Esslingen vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Dabei stürzt er eine Treppe hinunter und verletzt sich schwer.











Link kopiert

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Wielandstraße in Esslingen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fiel der Radfahrer kurz zuvor einer Streifenwagenbesatzung durch seine unsichere Fahrweise auf und sollte daraufhin kontrolliert werden. Anstatt jedoch anzuhalten bog der Radfahrer demnach plötzlich ab und fuhr eine Treppe hinunter. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da der 18-Jährige mutmaßlich unter Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.