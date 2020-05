1 Kein Raum kann in Corona-Zeiten groß genug sein. So wird selbst die Aula des Georgii-Gymnasiums zum Klassenzimmer. Gereon Basler, Denis Özbey und Martin Schwarzer (von rechts) vom Schulleitungsteam überprüfen den Abstand. Foto: Roberto Bulgrin

Rund 1600 Schüler aus den Abschlussklassen des laufenden und kommenden Schuljahrs werden ab Montag nach sechs Wochen Fernunterricht wieder an ihre Esslinger Schulen zurückkehren. Abstand halten, Hygienevorschriften und Nies-Etikette einhalten, Masken aufsetzen: Der Schulalltag hat sich gravierend verändert.

Esslingen - A m Montag werden etwa 70 vermummte Abiturienten und weitere 90 maskierte Jugendliche, die im nächsten Schuljahr ihr Abitur machen, im Esslinger Georgii-Gymnasium einlaufen. Denn am 4. Mai beginnt der Präsenzunterricht wieder für alle Schüler aus allen Schularten, die in diesem und im kommenden Schuljahr ihren Abschluss machen. Es sei denn, sie oder ihre Angehörigen gehören einer Risikogruppe an.