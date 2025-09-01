Esslingen/Erfurt: Tretrollerfahrer Andreas Böhm verpasst den Weltrekord

1 Zu diesem Zeitpunkt rollte für Andreas Böhm in Erfurt noch alles nach Plan. Foto: privat

Der Versuch von Andreas Böhm, den 24-Stunden-Weltrekord im Tretrollerfahren zu brechen, ist gescheitert. Der Esslinger musste nach 377 Kilometern abbrechen.











Link kopiert

Der Kopf hat es gewollt, doch der Körper hat gestreikt: Der Esslinger Tretroller-Fahrer Andreas Böhm hat den 24-Stunden-Weltrekord des Niederländers Piet Groeneveld nicht geknackt. Seinen Versuch auf der 400-Meter-Rundbahn der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle in Erfurt, binnen eines Tages 546 Kilometer zu absolvieren, musste der 39-Jährige nach 377 Kilometern und damit vorzeitig abbrechen.