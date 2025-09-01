Esslingen/Erfurt: Tretrollerfahrer Andreas Böhm verpasst den Weltrekord
1
Zu diesem Zeitpunkt rollte für Andreas Böhm in Erfurt noch alles nach Plan. Foto: privat

Der Versuch von Andreas Böhm, den 24-Stunden-Weltrekord im Tretrollerfahren zu brechen, ist gescheitert. Der Esslinger musste nach 377 Kilometern abbrechen.

Der Kopf hat es gewollt, doch der Körper hat gestreikt: Der Esslinger Tretroller-Fahrer Andreas Böhm hat den 24-Stunden-Weltrekord des Niederländers Piet Groeneveld nicht geknackt. Seinen Versuch auf der 400-Meter-Rundbahn der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle in Erfurt, binnen eines Tages 546 Kilometer zu absolvieren, musste der 39-Jährige nach 377 Kilometern und damit vorzeitig abbrechen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.