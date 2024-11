Esslingen: Elfjähriger Rollerfahrer fährt gegen Polizeifahrzeug und flüchtet zu Fuß

1 Der Elfjährige fuhr mit seinem Roller auf den Wagen der Polizeistreife auf und flüchtete anschließend zu Fuß. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Am Mittwochmittag verfolgt eine Zivilstreife der Polizei zwei Personen ohne Helm auf einem Motorroller. Als die Polizei die beiden anhalten will, kann der Rollerfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt gegen das Polizeifahrzeug. Die Einzelheiten.











Wegen verschiedener Verkehrsdelikte ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen seit Mittwochmittag gegen einen Elfjährigen. Wie die Polizei mitteilt, fielen einer Zivilstreife gegen 13.30 Uhr in der Eugenie-von-Soden-Straße in Esslingen zwei Personen auf, die ohne Helm mit einem Motorroller unterwegs waren. An der Einmündung zur Berliner Straße missachtete der Rollerfahrer zudem eine rote Ampel und setzte seine Fahrt in Richtung Neckarstraße fort.

Als die Beamten den Rollerfahrer kontrollieren wollten, bog dieser in die Sirnauer Straße ab. Dort konnten die Polizeibeamten den Rollerfahrer ansprechen und zum Anhalten auffordern. Dazu überholte das Polizeifahrzeug den Roller und hielt ihn an.

Der elfjährige Rollerfahrer konnte sein Fahrzeug jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Dienstfahrzeug auf. Nach Angaben der Polizei ließen die beiden Minderjährigen daraufhin ihr Zweirad sowie alle persönlichen Gegenstände zurück und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Der Elfjährige konnte schließlich im Zuge der Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Am Polizeifahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand.

Die Besitzverhältnisse des Fahrzeugs sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, die gegen den Elfjährigen und den noch unbekannten Mitfahrer weiter andauern.