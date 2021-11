1 Die Täter verschafften sich über ein Küchenfenster Zugang zum Haus (Symbolbild). Foto: dpa/Franz-Peter Tschauner

Unbekannte sind am Samstag in ein Haus in Esslingen eingebrochen. Dabei entwendeten sie ein paar hundert Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.















Esslingen - Unbekannte Täter sind am Samstag in ein Einfamilienhaus im Esslinger Stadtteil Zollberg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat im Böllatweg in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20.50 Uhr.

Täter hebeln Küchenfenster auf

Nachdem die Einbrecher ein Küchenfenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Zimmer des Hauses. Dabei fanden und entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei sicherte im Anschluss Spuren und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Laut der Polizei ist es auch möglich, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt hat.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen.