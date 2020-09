1 Ein Unbekannter ist in eine Gaststätte in Esslingen eingebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Ein Unbekannte ist am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in Esslingen eingebrochen und hat ein geringen Bargeldbetrag gestohlen.

Esslingen - Einen geringen Bargeldbetrag hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Mettinger Burgunderstraße am frühen Mittwochmorgen erbeutet. Wie die Polizei berichtet, gelangte der Einbrecher vermutlich kurz vor fünf Uhr über ein eingeschlagenes Toilettenfenster ins Innere. Beim Durchwühlen des Gastraums fand der Unbekannte etwas Münzgeld, das er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.