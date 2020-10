1 Der Dieb gelangte durch eine aufgehebelte Tür in die Wohnung (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Ein Einbrecher ist am Montagabend in Esslingen von einer Bewohnerin auf frischer Tat ertappt worden. Der Dieb flüchtete daraufhin.

Esslingen - Ein Einbrecher ist am Montagabend von einer Bewohnerin auf frischer Tat ertappt worden. Der Dieb war am Montagabend über eine aufgehebelte Tür in eine Wohnung in der Reutlinger Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, kehrte eine Bewohnerin kurz nach 19 Uhr in die Wohnung zurück und ertappte den Täter. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand klaute der Unbekannte eine Schmuckkette. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Einbrecher die Flucht.