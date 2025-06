Esslingen: Drohung gegen Freie Evangelische Schule

1 Die Freie Evangelische Schule Esslingen hat eine Droh-E-Mail erhalten. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Die Freie Evangelische Schule hat offenbar eine Drohung per E-Mail erhalten. Die Grund- und Realschule in Mettingen blieb am Mittwoch geschlossen.











Der Unterricht ist für die Mädchen und Jungen an der Freien Evangelischen Schule in Mettingen am Mittwoch ausgefallen: Die Einrichtung hatte eine Droh-E-Mail erhalten. Es ist bundesweit nicht der einzige Fall. Am Mittwochmorgen erhielten die Eltern eine E-Mail der Schule, in der sie über die Schließung informiert wurden. Der Nachricht zufolge war das Drohschreiben am Vorabend eingegangen. Daraufhin sei die Polizei informiert worden, ebenso das Schulamt.

Serie von Drohungen gegen Schulen

Die Polizei habe keine konkrete Handlungsempfehlung gegeben. „Wir haben uns im Schulleitungsteam abgestimmt und uns dafür entschieden, dass die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler in jedem Fall höchste Priorität hat“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Deshalb habe man entschieden, die Einrichtung am Mittwoch geschlossen zu halten. Der Inhalt der Drohung wurde zunächst nicht genannt. Später erklärte Annette Frech, Leiterin der Realschule, es habe sich um eine Bombendrohung gehandelt. „Wir haben das sehr ernst genommen, schließlich haben wir 400 Schülerinnen und Schüler.“

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen bestätigt den Kontakt zur Schule. Der Fall gehöre zu einer bundesweiten Serie, teilt der Sprecher Christian Wörner mit. Es gebe Dutzende ähnlicher E-Mails.

Kriminalpolizei ermittelt in Fall an Esslinger Schule

„Wir nehmen das natürlich immer ernst“, sagt Wörner. Man stehe in Kontakt mit der Schule und mache eine Gefährdungsbewertung. Doch wie auch in anderen Fällen sei in Esslingen von keiner konkreten Gefährdung ausgegangen worden. Ob der Schulbetrieb weitergehe, liege in der Verantwortung der Schulleitungen. „Wir gehen den Hinweisen mit der gebotenen Gründlichkeit nach“, sagt Wörner. Die Kriminalpolizei ermittele nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Am Donnerstag soll der Unterricht laut Frech wieder nach Plan stattfinden.