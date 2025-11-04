Esslingen: Diese Rarität gibt es weltweit nur vierzehnmal – und jede ist anders

Diese Rarität gibt es weltweit nur vierzehnmal – und jede ist anders

1 Teile des „Canon missae“, dem Hochgebet der Eucharistiefeier, zieren eines der ältesten Esslinger Zeugnisse der Buchdruckkunst. Foto: Michael Saile

Johannes Gutenberg hat im 15. Jahrhundert den Buchdruck erfunden. Auch in Esslingen zog diese revolutionäre Technik ein – jetzt gibt es hier ein seltenes Ausstellungsstück zu sehen.











Das Jahr 1473 ist in die Esslinger Stadtgeschichte eingegangen als ein Jahr der Absicherung. Damals schlossen die Freie Reichsstadt und Graf Eberhard VI von Württemberg einen Vertrag, der den Schutz Esslingens gegen Zahlung einer Geldsumme zusicherte. In das 15. Jahrhundert fiel außerdem die Entwicklung der bahnbrechenden Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern.