Esslingen: Das Schwörfest beginnt – Am Samstag könnte heiß werden

Das Schwörfest beginnt – Am Samstag könnte heiß werden

Nicht nur der Asphalt, auch das Pflaster in der Esslinger Altstadt könnte sich am Samstag wieder aufheizen.

Schatten suchen, viel Wasser trinken und Pausen machen: Beim Schwörfest ist all das ratsam, aber oft nicht einfach. Auf den Straßen und Plätzen in der Sonne sowieso nicht.











Zum Auftakt bei der feierlichen Schwörzeremonie an diesem Freitag wird die Hitze noch keine allzu große Rolle spielen. Die Schwörfest-Eröffnung geht von 18.30 Uhr an im Schwörhof über die Bühne. Dort ist der Boden zwar asphaltiert. Allerdings sagen die Wetterpropheten etwas niedrigere Temperaturen voraus als sie in den vergangenen Tagen herrschten. Und: Der Schwörhof liegt um diese Zeit bereits weitgehend im Schatten.

Das wiederum könnte am Samstag – um 10 Uhr geht’s mit dem großen Flohmarkt los – etwas anders sein. Das Festgeschehen verteilt sich über die gesamte Stadt, hauptsächlich auf Plätze und Straßen, die geplättelt, geteert oder gepflastert sind. Zudem soll das Thermometer wieder die 30-Grad-Marke erreichen. Es wird heiß. Nicht nur von oben, sondern auch von unten.

Manches ist beim Feiern schwierig

Dagegen lässt sich zunächst einmal nicht allzu viel unternehmen. Der gut gemeinte Tipp von Fachleuten, steinerne Böden mittels Sprinkleranlage zu kühlen, lässt sich im laufenden Festbetrieb nur schwerlich umsetzen, ohne dass die Besucherinnen und Besucher ebenfalls nass werden. Auch der Ratschlag, den Asphalt zu meiden, läuft ins Leere, da sonst nur noch die Maille als Feierzone übrig bliebe.

Die Tipps von Gesundheitsexperten sind ansonsten weitgehend die gleichen, an die man sich bei großer Hitze generell halten sollte: Viel Wasser trinken, Alkohol und Kaffee meiden, leichte, helle Kleidung, Hut oder Kappe sowie eine Sonnenbrille tragen – und, wo immer es geht, den Schatten aufsuchen und Pausen einlegen.

EZ-Lauf: Für den Sonntag ist Regen in Esslingen angekündigt

So weit, so bekannt: Doch, anders als auf Wiesen und ähnlichen unbefestigten Flächen, sollte, wer über Asphalt oder ähnliches wandelt, keine Schlappen, sondern geschlossene Schuhe tragen, um die Füße vor der Hitze zu schützen. Einen Fächer oder eine Wasserflasche dabei zu haben, schadet ebenfalls nichts, um sich Luft zuzuwedeln oder ab und zu mal das Gesicht, den Kopf und den Körper zu benetzen.

Am Sonntag sollten, den Prognosen nach, diese Maßnahmen dann nur noch bedingt erforderlich sein. Bis zum Nachmittag, also auch während der EZ-Lauf-Zeit, soll es zum Teil stark bewölkt sein und noch maximal 26 Grad geben. Und am Nachmittag werden sich etliche Vereine, Gruppen und Flohmarktbetreiber gewiss sputen, um ihre Stände, wenn möglich noch vor dem angekündigten Regen wieder zusammenzuräumen.