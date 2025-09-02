Esslingen: Dachstuhlbrand ruft Feuerwehr auf den Plan – zwei Verletzte

1 Die Feuerwehr löschte den Brand. Foto: SDMG

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses fängt in der Nacht zum Dienstag Feuer. Drei Gebäude müssen evakuiert werden, zwei Menschen werden verletzt. Was bekannt ist.











﻿Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Hirschlandstraße in Esslingen ist in der Nacht zum Dienstag aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Bei dem Brand wurden zwei Menschen leicht verletzt. Insgesamt drei Gebäude mussten evakuiert werden.

Wie die Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegen 1.45 Uhr alarmiert. Zunächst wurden die Bewohner des betroffenen Gebäudes in Sicherheit gebracht. Da die Feuerwehr nicht ausschließen konnte, dass die Flammen auf zwei Nebengebäude übergriffen, wurden auch diese beiden Häuser evakuiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, werden die Anwohner anderweitig untergebracht. Derzeit sind noch Nachlöscharbeiten im Gange. (Stand: 4 Uhr)