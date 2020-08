1 Zum Bergfest des Burgsommers gibt es eine Blues in Town Session. Foto: oh

Im Amphitheater beim Dicken Turm steht Abwechslung weiterhin hoch im Kurs. Der Esslinger Burgsommer geht weiter.

Esslingen - Eine ordentliche Portion Blues, einen Mix aus Klassik, Jazz und Rock, eine literarische Matinee, spritzig-witziges Kindertheater und drei Ensembles aus zwei Esslinger Musikvereinen, die es ordentlich krachen lassen: das abwechslungsreiche Kulturprogramm auf der Esslinger Burg lässt auch an diesem Wochenende nichts zu wünschen übrig.

Die zweite Hälfte des Burgsommers beginnt an diesem Freitag mit einer Blues in Town Session. Im Amphitheater beim Dicken Turm von 19 Uhr an wird dabei eine echte Wundertüte ausgepackt. Die einzelnen Akteure stellen völlig spontan unterschiedliche Formationen zusammen, spielen Eingeübtes, stellen aber auch neue musikalische Ideen vor. Und wer einfach so etwas vortragen möchte, meldet sich kurz an und bekommt für ein paar Songs die Bühne zur Verfügung gestellt.

„Von Bach bis Beatles“, so lautet der Titel des Programms, das ein Gitarren- und Trompeten-Duo vom PODIUM Esslingen am Samstag, 22. August, um 19.30 Uhr präsentiert. Bertram Burkert und Konstantin Döben spielen ihre Musik ebenso klassisch schön wie jazzig verraucht oder rockig verzerrt.

In einer Matinee am Sonntag, 23. August, um 11.30 Uhr stellen Ulrich Stolte und Gerhard Polacek den unglaublichen Albert Dulk (1819–1884) vor. Über das Leben und das Werk des womöglich schönsten und größten Mannes, der jemals in Esslingen gelebt hat, haben die beiden eine ganze Menge zu berichten.

Für dreijährige und ältere Kinder bietet Professor Pröpstls Puppentheater dann am Sonntag um 15 Uhr eine ebenso spannende wie komische Unterhaltung mit dem Stück „Kasperl und der Zwackilutschku“. Wer auf leckeren Schokoladenpudding steht, ist – wie die Veranstalter versprechen – hier genau richtig.

Am Sonntagabend von 19 Uhr an treten mit der Wäldenbronner Tanzlmusi, den Saxoholics und der MVL Corona Brass dann noch drei Ensembles der Musikvereine Liebersbronn und Wäldenbronn auf. Zu hören gibt es Tanzbodenmusik aus dem Alpenraum, Filmmusik und Hits aus Pop und Rock. Traut man der Ankündigung, herrscht „Ohrwurmgefahr“.

Und wer es im Laufe des Wochenendes nun wirklich gar nicht einrichten kann, für den geht der Burgsommer schon am Donnerstag, 27. August, um 19.30 Uhr mit Bodenseh’s Metronome Art featuring Marc Roos weiter.

Für die Reihe Back in Town – Esslinger Burgsommer gibt es Karten nur im Vorverkauf bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online. Gespielt wird noch bis zum 6. September immer von Donnerstag bis Sonntag um 19.30 Uhr sowie sonntags auch um 11.30 Uhr und um 15 Uhr.

Das Programm und alle wichtigen Informationen werden auf www.esslingen.de/burgsommer veröffentlicht.