Esslingen: Bürgeramt kehrt am 27. Januar zurück in die Beblinger Straße

1 Das Provisorium im Alten Rathaus hat ein Ende. Foto: Roberto Bulgrin

Das Bürgeramt Esslingen zieht zurück ins Behördenzentrum. Am Tag des Umzugs bleibt das Amt geschlossen.











Link kopiert

Nach der Umbauphase ist das Bürgeramt bald wieder in der Beblinger Straße zu finden. In zwei Wochen steht der Umzug an: Am Montag, 26. Januar, zieht das Bürgeramt der Stadt Esslingen aus dem Interimsstandort im Alten Rathaus aus und kehrt in die neugestalteten Räumlichkeiten im Behördenzentrum zurück.

Das Bürgeramt ist an diesem Tagen geschlossen, ein Notdienst ist nicht möglich. „Ab dem 27. Januar stehen die Mitarbeitenden vom Bürgeramt den Bürgerinnen und Bürgern wieder wie gewohnt im Behördenzentrum in der Beblinger Straße zur Verfügung“, heißt es seitens der Behörde.

Einschränkungen bei der Fotoerstellung

Bereits in der übernächsten Woche ist mit Einschränkungen zu rechnen, da die Point-ID-Geräte der Bundesdruckerei umgezogen werden müssen. Der Umzug ist für Freitag, 23. Januar, geplant. An diesem Tag steht das Gerät daher nicht für die Aufnahme von Fotos zur Verfügung. In diesem Zeitraum empfiehlt es sich, Fotos bei einem zertifizierten Fotografen oder in einem Drogeriemarkt anfertigen zu lassen, so die Mitteilung aus dem Bürgeramt.