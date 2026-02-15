Esslingen: Bücherei im Pfleghof wird zum Escape-Room

1 Am 13. März gilt es, der Stadtbücherei zu entkommen. Foto: Roberto Bulgrin

Mitte März gibt es ein geheimnisvolles Rätsel in der Esslinger Stadtbücherei zu lösen: Der Pfleghof verwandelt sich in einen Escape-Room. Das steckt dahinter.











Derzeit wird viel über den zukünftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei debattiert und mit Spannung erwartet, wie der Bürgerentscheid am 8. März wohl ausgeht. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass es unterdessen auch in der Bücherei viel Spannendes zu erleben gibt.

Ein Highlight ist sicherlich die Veranstaltung „Escape the Library“ am Abend des 13. März’. „Wenn die Türen sich schließen und die Stadtbücherei in geheimnisvolles Licht getaucht wird, beginnt ein außergewöhnliches Abenteuer“, kündigt die Bücherei das Escape-Spiel an. Dabei wird die Bibliothek zum Schauplatz eines Rätsels, das es von den Besuchern zu lösen gilt. Laut Mitteilung der Stadtbücherei dauert ein Spiel circa 90 Minuten.

Es wird in zwei festen Durchläufen angeboten, die um 20 Uhr beziehungsweise 22.30 Uhr starten. Treffpunkt ist am Haupteingang der Bücherei im Pfleghof in der Heugasse. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro pro Person, eine Anmeldung über die Website der Stadtbücherei ist erforderlich. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich.

In der Esslinger Bücherei gibt es nicht nur Bücher

Ebenfalls für eine Bibliothek eher ungewöhnlich Veranstaltung ist die erste Kleidertauschparty, die am Samstag, 21. März von 12 bis 15.30 Uhr im Kutschersaal stattfindet. „Die Kleidertauschparty steht für das, wofür unsere Einrichtung heute und in Zukunft stehen soll: Austausch, Teilhabe und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. “, wird Bibliotheksleitung Kevin Butler in der Ankündigung zitiert. Die Teilnehmenden seien eingeladen, gut erhaltene Kleidung mitzubringen und anderen zum Tausch anzubieten. Informationen und Tauschregeln gibt es auf der Website der Stadtbücherei. Der Einlass findet über den Hintereingang in der Webergasse statt.

In Esslingen lernen Kinder mit einem Hund Lesen

Wenn schon Kleider in der Bücherei getauscht werden, liegt der Gedanke nicht fern, dass das auch mit Pflanzen geht. Deswegen finden am Freitag, 6. März, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 21. März, von 10 bis 12 Uhr Treffen der Nutzpflanzenbibliothek statt. Dort kann in der Stadtbücherei im Pfleghof Saatgut ausgeliehen oder zurückgebracht werden. Im Fokus steht diesmal das Thema „Tomaten satt“. Es gibt eine große Auswahl an Größen, Farben und Formen . Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Daneben gibt es im März eine Lesung für Kinder, das Philosophische Café, eine Büchertauschaktion, ein Spieletreff und die Veranstaltung „Lesen mit Hund“, bei der Kinder einem freundlichen Hund vorlesen können. Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es auf der Website der Stadtbücherei: https://stadtbuecherei.esslingen.de