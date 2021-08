1 An diesem Freitag ist die Brücke über den Rossneckar fertig. Foto: Roberto Bulgrin/bul

Die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer über den Rossneckar ist fertig. An diesem Freitag wird die Direttissima zwischen dem Esslinger Bahnhof und Mettingen wieder frei gegeben.

Esslingen. - Von der langen Liste mit Brücken und Stegen, die in Esslingen zurzeit saniert werden – oder noch saniert werden müssen – kann von diesem Freitag an eine gestrichen werden: Die neue Rad- und Fußgängerbrücke über den Rossneckar, unmittelbar bevor dieser ein gutes Stück hinter dem Südwestmetall-Gebäude wieder in den Neckar mündet, wird an diesem Freitag für den Verkehr freigegeben. Damit kann der Neckarradweg vom beziehungsweise bis zum Esslinger Bahnhof – aus oder in Richtung Stuttgart – wieder genutzt werden.