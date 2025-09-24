Esslingen Brückenbau: Neubau Pliensaubrücke: Megastau im Jubiläumsjahr?

1 Die Vogelsangbrücke wurde selbst vor einigen Jahren saniert – hier ein Archivfoto aus dem Jahr 2020 nach der Wiedereröffnung. Ab kommendem Jahr dient sie Fußgängern und Radfahrern als Ausweichstrecke, weil die Pliensaubrücke teilweise neu gebaut wird. Foto: Horst Rudel

Im kommenden Jahr wird die Esslinger Pliensaubrücke teilweise neu gebaut. Fußgänger und Radfahrer müssen dann die vielbefahrene Vogelsangbrücke nutzen. Das hat Folgen.











Der Neubau des Mittelteils der Pliensaubrücke wird den Verkehr im Esslinger Jubiläumsjahr erheblich beeinträchtigen. Gebaut werden soll ab Herbst 2026 und das gesamte Jahr 2027. So lange müssen Fußgänger und Radfahrer über die hochfrequentierte Vogelsangbrücke ausweichen, wo eine Extra-Spur für diese Verkehrsteilnehmer eingerichtet werden soll. 2027 ist aber nicht nur das Jahr des Brückenbaus: Im übernächsten Jahr will die Stadt ein ganzes Jahr lang die erste schriftliche Erwähnung Esslingens im Jahr 777 feiern.

Bereits heute quälen sich die Fahrzeuge zu verkehrsstarken Zeiten über die Vogelsangbrücke, die die Innenstadt mit der Pliensauvorstadt und dem Zollberg verbindet. In den drei Stadtteilen leben fast ein Drittel der Esslinger. Zudem ist die Brücke eine der Zufahrten nach Ostfildern beziehungsweise von Ostfildern nach Esslingen. In Ostfildern leben rund 40 000 Menschen.

Verkehrszählung: 43 500 Fahrzeuge täglich auf der Brücke in Esslingen

Eine Verkehrszählung in den Jahren 2018 bis 2020 ergab nach Auskunft der Stadt Esslingen, dass dort rund 43 500 Fahrzeuge in 24 Stunden verkehren. „Diese Zahlen dürften sich heute in einer ähnlichen Größenordnung bewegen“, sagte Baubürgermeister Hans-Georg Sigel.

Während der Bauarbeiten wird es dann auf der Vogelsangbrücke voraussichtlich eine Spur weniger für den motorisierten Verkehr geben, was zu längeren Fahrzeiten führt. „Sicher ist, dass es zu gewissen Einschränkungen kommen wird“, drückt Sigel es vorsichtig aus. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir die Verkehrsführung bestmöglich einrichten können.“

Verkehrsführung auf Esslinger Vogelsangbrücke: Planung noch offen

Nach aktuellem Stand werde es auf der Vogelsangbrücke zumindest stadteinwärts keine Einschränkungen geben. Auch stadtauswärts in Richtung Pliensauvorstadt würden nach aktuellem Stand immer mindestens zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Wie dieses Puzzle genau aussehen wird, ist aber noch offen. Die genaue Verkehrsführung und die Ampelschaltungen während des Ersatzneubaus der Pliensaubrücke sei gerade in Planung, heißt es im Baudezernat.

Wie viele Fahrradfahrer und Fußgänger aber kommen genau auf die Vogelsangbrücke zu? Eine Verkehrszählung im Juni 2024 ergab Spitzenwerte von bis zu 2500 Radfahrern und bis zu 4800 Fußgängern täglich. Das bedeutet: Der Verkehr nahm im Verlauf der Jahre deutlich zu, denn im Mai 2018 lagen die Spitzenwerte bei 750 Radfahrern und 2600 Fußgängern.

Neckar-Vollsperrung im Oktober 2026: Bauarbeiten starten bald

Der mittlere Teil der Pliensaubrücke soll neu gebaut werden. Foto: Roberto Bulgrin

Dass gebaut wird, steht seit etwa einem Monat fest. Da fasste der Gemeinderat den Baubeschluss. Die weiteren Etappen: Im kommenden Frühjahr sollen die ersten Arbeiten ausgeschrieben werden, im Sommer soll Baustart sein. Im Herbst 2026 soll der Brückenteil über dem Neckar abgebrochen werden. Davon ist dann auch die Schifffahrt betroffen. Der Termin steht schon fest: Zwischen dem 3. und 18. Oktober 2026 gibt es auf dem Neckar eine Vollsperrung.

Esslingen plant Pliensaubrücke bis Ende 2027 fertigzustellen

Anfang 2027 will die Stadt dann mit dem Bau der neuen Pliensaubrücke beginnen, die bis Ende 2027 fertig sein soll. Bis dahin gilt dann auch die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer über die Vogelsangbrücke.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Bauprojekt auf rund 20 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung rechnet mit Fördermitteln in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro. Allerdings sehe man die genaue Höhe der Zuschüsse erst auf dem Bewilligungsbescheid des Landes – und diesen erwarte man erst Ende des Jahres.

Die Ausweichbrücke wurde selbst vor einigen Jahren saniert. Die Stadt packte das hochkomplexe Projekt 2019 an. Die Autofahrer mussten sich rund 21 Monate lang immer wieder auf neue Wegeführungen rund um die Vogelsangbrücke einstellen – und damit auch auf längere Wege und Staus. Denn das Haupteinfallstor zur Innenstadt wurde im laufenden Betrieb in verschiedenen Bauabschnitten und mit mehrfach wechselnden Teilsperrungen erneuert. Rund 19 Millionen Euro kostete die Instandsetzung der Neckarquerung. Sechs Millionen Euro davon übernahm das Land.

Brücken in Esslingen

Pliensaubrücke

Diese Brücke besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: der historischen Steinbogenbrücke aus dem 13. Jahrhundert über der B 10, dem vor etwa 20 Jahren gebauten Pliensausteg über den Bahngleisen und der 1964 gebauten und inzwischen maroden Stahlbetonbrücke als Mittelteil über dem Neckar.

Weitere Brücken

In Esslingen gibt es rund 90 Brücken, die kontinuierlich instand gehalten werden müssen. „Dabei reicht die Spannbreite von großen Bauwerken wie der Adenauerbrücke oder der Mettinger Brücke bis hin zu kleinen Fußgängerbrücken über den Hainbach“, so Baudezernent Hans-Georg Sigel, der auch die Ressorts Stadtentwicklung, Infrastruktur und Umwelt verantwortet.