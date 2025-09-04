Esslingen: Bricht der Verkehr in der Esslinger Innenstadt jetzt zusammen?

1 Ampellos bleibt die Kreuzung am Bahnhof vermutlich noch bis Freitag. Foto: Roberto Bulgrin

Zu den zahllosen Baustellen in Esslingen kommt jetzt noch der ampellose Bereich rund um den Bahnhof. Und die verkehrsärmeren Sommerferien gehen so langsam zu Ende.











So ganz von der Hand zu weisen sind die Befürchtungen, dass Esslingen in der nächsten Zeit ein Verkehrskollaps droht, nicht. Zumindest sorgen sich sowohl die Nutzer des öffentlichen Personenverkehrs als auch etliche Autofahrer, dass sie demnächst ihre Anschlüsse nicht mehr erreichen oder endlos lange in irgendwelchen Staus stehen.

Zu den zahlreichen Baustellen in der Stadt, die bereits jetzt tagtäglich für Behinderungen sorgen, hat sich ein weiteres Problem gesellt, nachdem am Montagvormittag im Bereich des Bahnhofs der Kranausleger eines Lastwagens an einem Oberleitungsmast hängengeblieben war und diesen heftig verbogen hatte.

Ersatzampel soll ab Freitag funktionieren

Mal davon abgesehen, dass der Mast selbst wohl ausgetauscht werden muss, wurde durch die starke Überspannung des Stromkreises auch die Steuertechnik der umliegenden Ampelanlagen in Mitleidenschaft gezogen. Diese, sowie den demolierten Masten zu ersetzen, das hatte das städtische Tiefbauamt noch am Unfalltag verkündet, werde sicher einige Wochen dauern.

Die Folge: In der Umgebung des Bahnhofs sind nach wie vor mehrere Ampeln außer Betrieb – und müssen das mittelfristig auch bleiben. Allerdings gibt es eine erste Entwarnung: Noch am Dienstag wurde an der betroffenen Kreuzung eine mobile Ersatzampel aufgebaut. Voraussichtlich am Freitag sei deren Programmierung abgeschlossen, so dass der Verkehr wieder per Lichtzeichen geregelt werden könne, lässt die Stadtverwaltung wissen.

Busse werden weiterhin Verspätungen haben

„Am Donnerstagvormittag beginnen zudem die Arbeiten zur Reparatur der Oberleitung“, heißt es auf Nachfrage weiter. Diese dauerten nur einige Stunden, sodass die Linienbusse anschließend wieder im Normalbetrieb und unter Nutzung der Oberleitung fahren könnten. Zu spürbaren Verspätungen, wie das aktuell besonders in der Hauptverkehrszeit bei allen Buslinien, die den ZOB anfahren, der Fall sei, werde es aber wohl weiterhin kommen, „da bei der mobilen Ersatzampel die Busbeschleunigung vorerst nicht funktionieren wird“.

Rund um den Hirschlandkopf wird’s noch für einige Zeit zu Staus kommen. Foto: Roberto Bulgrin

Dass es auf den Esslinger Straßen zunehmend chaotischer werden könnte, hat aber noch einen anderen Grund. Denn erfahrungsgemäß nimmt der Verkehr zum Ende der Ferienzeit, wenn ein Großteil der Urlauber zurück ist, wieder zu. Vor allem rund um den Hirschlandkopf, auf dem halben Altstadtring und auf der Schorndorfer Straße dürfte dann noch mehr Geduld erforderlich sein.

Einige Baustellen werden bald fertig

Hinzu kommen in Esslingen rund zwei Dutzend zusätzliche Baustellen, die den Verkehrsfluss auf etlichen weiteren Straßen hemmen. Doch auch hier gibt das Rathaus vorsichtig Entwarnung: „Pünktlich zum Ende der Sommerferien enden die Baustellen in der Schorndorfer Straße und in der Hirschlandstraße.“

In der ersten Schulwoche seien dann auch die Baumaßnahmen in der Entengrabenstraße, in der Pliensauvorstadt sowie die Asphaltarbeiten in Brühl an der Rampe der B 10 abgeschlossen. Informationen zu allen Baustellen, so lässt die Verwaltung wissen, gebe es zudem und rechtzeitig auf ihrer Homepage.