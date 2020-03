1 Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Pixabay

Möglicherweise haben sich Spraydosen auf einer Palette in einer Spedition in der Zeppelinstraße selbst entzündet. Bei dem Brand ist ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden.

Esslingen - Bei einem Brand auf dem Gelände einer Spedition in der Zeppelinstraße ist, laut Polizei, am Montagnachmittag ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro entstanden. Kurz vor 14 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem Stapler mit Verladetätigkeiten beschäftigt, als plötzlich eine Palette in Flammen aufging.

Möglicherweise könnten sich Kartonagen mit Spraydosen, die mit auf der Palette transportiert wurden, selbst entzündet haben. Durch das Feuer wurden weitere, in unmittelbarer Nähe stehende Paletten mit Motoren und Ladegeräten in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung ausgerückt.