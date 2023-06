1 Die Polizei brachte den Mann zu Boden und nahm ihn fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Ein 53-jähriger Mann hat am Mittwochabend im Alkoholrausch den Verkehr in der Plochinger Straße in Esslingen behindert, indem er immer wieder vor fahrende Autos lief. Danach hat er die hinzugerufenen Polizisten mit den Fäusten angegriffen und beleidigt, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Gegen 22 Uhr hatten Zeugen die Beamten gerufen, weil der Mann Verkehrsteilnehmer belästigte und dazu nötigte, anzuhalten. Als ein Streifenwagen in der Plochinger Straße eintraf, lief der Mann auch vor dem fahrenden Polizeiauto auf die Fahrbahn. Die Beamten forderten ihn daraufhin auf, stehen zu bleiben, woraufhin der Mann plötzlich mit den Fäusten auf sie losging. Die Polizisten konnten den Mann überwältigen und zu Boden bringen, dort wurden ihm Handschellen angelegt. Dennoch wehrte der offenbar Betrunkene sich weiterhin und beleidigte und trat die Beamten. Nachdem seine bei der Festnahme erlittenen leichten Verletzungen untersucht und behandelt waren, wurde er über Nacht in eine Gewahrsamszelle gebracht.