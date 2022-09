1 Der Führerschein der 56-Jährigen wurde beschlagnahmt. Foto: picture alliance //Patrick Seeger

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin hat am Samstag in Esslingen versucht einzuparken. Dabei fuhr die 56-Jährige mehrfach gegen ein Gebüsch. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.















Im Esslinger Stadtteil Hegensberg hat am Samstagnachmittag eine stark alkoholisierte Autofahrerin versucht einzuparken. Die 56 Jahre alte Frau rangierte gegen 17.10 Uhr auf einem Parkplatz im Ina-Seidel-Weg. Dabei und fuhr sie laut Polizeiangaben mehrfach gegen ein Gebüsch und blieb an einem Gartenzaun hängen. Schließlich parkte sie ihr Fahrzeug am Straßenrand, wobei das Auto halb auf dem Gehweg stand. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Die 56-jährige Fahrerin konnte in ihrer Wohnung angetroffen werden. Da sie erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.