1 Der Mann stürzte in Esslingen-Berkheim von einem Gerüst. Foto: picture alliance //Patrick Seeger

Im Esslinger Stadtteil Berkheim ist am Dienstagnachmittag ein Arbeiter verunglückt. Er verstarb in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus.















Im Esslinger Ortsteil Berkheim ist auf einer Baustelle in der Seestraße am Dienstagnachmittag ein 32-jähriger Arbeiter tödlich verunglückt. Er fiel vom Gerüst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde am Dach des Hauses gearbeitet. Vermutlich, so die Polizei, rutschte der Mann aus. Als sich daraufhin zwei Querstreben lösten, stürzte er mehrere Meter zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er aber in der Nacht zum Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlag. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt sowie die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls aufgenommen. (jmf)