Esslingen-Berkheim: Erneut wird in Schule eingebrochen

1 Die Polizei ist schon mehrfach zu Einbrüchen in die Schule im Esslinger Stadtteil Berkeim gerufen worden. Foto: dpa/Jens Büttner

Schon wieder ist die Polizei nach Esslingen-Berkeim gerufen worden. Und schon wieder ist in die Schule in der Traifelbergstraße eingebrochen worden.











Link kopiert

Erneut sind in Esslingen bislang Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Schule in der Traifelbergstraße eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Demzufolge hatte ein Nachbar gegen 1.30 Uhr das Splittern von Glas wahrgenommen und mindestens eine flüchtende Person gesehen. Trotz sofortiger Fahndung entkamen die Täter unerkannt. Sie hatten in der Schule mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Auch standen mehrere Türen offen.

In der Schule in Esslingen sind Scheiben eingeschlagen worden

Nachdem Hausmeister und Feuerwehr alles wieder verschlossen hatten, ging gegen 4.20 Uhr erneut eine Meldung über Täter ein, die sich im Schulgebäude aufhielten und Scheiben einschlügen. Abermals entkamen die Personen unerkannt. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Ob aus den Klassenzimmern etwas entwendet wurde, steht ebenfalls noch nicht fest. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zu einem Einbruch am 16. Juni.