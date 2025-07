Regenaction rund um Esslingen: 8 besondere Aktivitäten, die man bei Regen unternehmen kann

1 Action, Aktionen, Abenteuer: Die Junior-Ranger sind nicht nur bei bei Sonnenschein unterwegs. Sie wagen sich auch bei schlechtem Wetter hinaus. Foto: Ralph Koch

Alpakas, Ranger, Feuerwehr: Wenn es im Landkreis Esslingen regnet, gibt es viele besondere Angebote. Ein Überblick.











Ins Freibad mit Regenschirm, Friesennerz oder Neoprenanzug? Keine gute Idee. Schlecht-Wetter-Perioden können die Ferienlaune verhageln. Doch in Esslingen und drum herum gibt es viele Angebote zur Überbrückung bis zum nächsten Sonnenstrahl.

1. Das Hundertwasserhaus in Plochingen

Von dem Künstler Friedensreich Hundertwasser stammt laut Tourist-Info Plochingen der Spruch: „Each raindrop is a kiss from heaven“. Nicht jeder mag einen Regentropfen als Himmelskuss empfinden, doch im Hundertwasserhaus in Plochingen können regensichere Momente verbracht werden. Selbst die Adresse ist bezeichnend – Unterm Regenturm 5. Die Zugänge bis zu den Gartentoren sind rund um die Uhr geöffnet. Aus Rücksicht auf die Anwohner finden Führungen aber nicht vor 8.30 und nach 20 Uhr statt. Ein Modell der Anlage kann zu den Öffnungszeiten der Plochingen-Info in der Marktstraße 36 besichtigt werden.

Hundertwasser-Stadt Plochingen: Der exzentrische Künstler hat das Haus gestaltet. Foto: Ines Rudel



2. Junior-Ranger auf Tour

Es gibt kein schlechtes Wetter – es gibt nur schlechte Kleidung. Mit wetterfestem Outfit, meint Roland Heidelberg vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb, gehen Junior-Ranger auf Tour. Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren können Action, Aktionen und Abenteuer erleben. Sie sind zusammen mit Rangern des Biosphärengebiets, Wald- und Naturpädagogen, Schäfern oder Förstern unterwegs. Mehr Infos und eine Broschüre gibt es hier.

3. Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Wer es doch lieber trocken, drinnen und regensicher mag, für den empfiehlt Roland Heidelberg einen Besuch der 18 Infozentren des Biosphärengebiets Schwäbische Alb. Das Hauptzentrum ist in Münsingen, weitere Einrichtungen befassen sich mit Themen wie Pferdezucht oder Streuobstwiesen. Im Kreis Esslingen befindet sich etwa die Kugelmühle Neidlingen, in der einheimischer Jura-Marmor per Wasserkraft zu Kugeln und Murmeln gerollt wird, oder das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb in Lenningen-Schopfloch. Öffnungszeiten und Infos stehen hier.

4. Esslingens Untergrund

Einfach unter dem Regen durchgehen. Bei der Führung Keller, Krypta, Katakomben ist das möglich. Laut Michael Scheu von der Tourist-Info Esslingen werden dabei Orte besucht, die sonst nicht zugänglich sind – der historische Wasserspeicher unter dem Burghof, ein mittelalterlicher Gewölbekeller oder das ehemalige Beinhaus unter dem Stadtarchiv. Gruppen können sich für Sonderführungen anmelden, nächste offizielle Termine sind am Donnerstag, 14. August, um 18 Uhr und am Sonntag, 24. August. Tickets gibt es hier. Und noch ein Untergrund-Tipp der Tourist-Info: Das Ausgrabungsmuseum unterhalb der Stadtkirche St. Dionys auf dem Marktplatz kann im Rahmen von geführten Rundgängen jeweils donnerstags und sonntags um 15 Uhr besucht werden. Treffpunkt ist am Eingang links vom Hauptportal.

Unter der Esslinger Stadtkirche St. Dionys gibt es ein Ausgrabungsmuseum, das in die Anfangszeiten der Stadt zurückführt. Foto: Robin Rudel

5. Tausende Kakteen- und Sukkulenten

Den „Schwiegermutter-Sitz“ gibt es auch. Doch Uwe Mergel mag den Begriff nicht. Man tue den Schwiegermüttern damit unrecht. Er bevorzugt das Wort „Goldkugelkaktus“. Das klinge doch viel netter. Tausende verschiedene Kakteen- und Sukkulenten-Arten sind bei Uhlig-Kakteen in der Hegnacher Straße 31 in Kernen im Remstal nahe der Esslinger Kreisgrenze zu bestaunen. Infotafeln und Mitarbeiter geben Auskunft über die einzelnen Pflanzenarten. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr.

6. Alpaka-Farm – aber Indoor

Alpakas gegen den Schlecht-Wetter-Blues: Die Tiere seien für ihre beruhigende Wirkung bekannt, sagt Madeleine Hummel von der Stadt Nürtingen. Somit können sie schlechte Laune bei schlechtem Wetter vertreiben. Und es gebe viele Indoor- Aktivitäten auf der Alpaka-Farm der Familie Schaber im Hochen 4 in Nürtingen-Neckarhausen. Sie liege idyllisch oberhalb des Neckartals zwischen Stuttgart und Tübingen, und es würden regelmäßig Führungen durch die Örtlichkeit angeboten. Es gebe eine Indoor-Strohhüpfburg und einen Infopfad zur Faszination Landwirtschaft. Der sei zwar draußen, doch die kleine Runde führe immer um das Farmgelände herum. Öffnungszeiten sind freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.

7. Historische Martinskirche

Frisch renoviert und garantiert regensicher ist die Martinskirche am Widerholtplatz 3 in Kirchheim. Bis zum Sommer 2024 wurde sie laut Mareen Römer von der Stadt Kirchheim auf Vordermann gebracht und der komplett überarbeitete Innenhof ist nun offener und heller. Das Gotteshaus wurde wohl an Stelle einer vermuteten Holzkirche aus dem siebten Jahrhundert errichtet und im 12. Jahrhundert zu einer dreischiffigen Basilika erweitert. Im 14. und 15. Jahrhundert erhielt die Kirche ihre heutige Gestalt. Sie ist täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

8. Trockenes Feuerwehrmuseum

Bei der Feuerwehr heißt es zwar oft „Wasser marsch“, doch im Feuerwehrmuseum in Kirchheim ist es trocken. Auf 700 Quadratmetern sind Feuerwehrfahrzeuge ab 1923, eine Dampfspritze von 1908 sowie weitere historische Löschgeräte zu sehen. Das Museum ist laut Mareen Römer von der Stadt Kirchheim sonntags am 3. August, 7. September und 12. Oktober jeweils von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Mehr dazu hier.

Ein Museum mit vielen Einblicken: das Feuerwehrmuseum in Kirchheim. Foto: Ines Rudel

9. Zusatztipp

Die Tourist-Info Esslingen hat etwas gegen schlechte Witterung. Was bei Regen noch gemacht werden kann, hat sie hier zusammengefasst.