1 So großzügig soll sich das Atrium der neuen Grundschule Zell präsentieren. Foto: oh

Die neue Grundschule Zell rückt in greifbare Nähe. Und an der Klaraanlage beginnt die Modernisierung von drei historischen Schulhäusern. Insgesamt wandern in den kommenden Jahren etwa 60 Millionen Euro in Esslinger Schulbauprojekte.

Esslingen -Marode Schulhäuser, gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die die Schule immer mehr zum Lebensraum machen, dazu noch die Unwägbarkeiten der Bildungspolitik: Das stellt die Kommunen landauf, landab vor große Herausforderungen. Rund 60 Millionen Euro will die Stadt Esslingen in den kommenden vier, fünf Jahren in ihre Bildungslandschaft investieren. Jetzt hat der Gemeinderat mit den Baubeschlüssen für eine neue Grundschule in Zell und die Sanierung des Schulhauses Katharinenstraße 47 an der innerstädtischen Klaraanlage die ersten Nägel mit Köpfen gemacht. Die Zeit drängt vor allem in Zell: Dort sacken große Teile des bisherigen Schulensembles seit Jahren ab.