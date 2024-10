Esslingen: Bäcker verhindert Einbruch in Bäckerei

1 Die Polizei war schnell vor Ort. Foto: dpa//Klaus-Dietmar Gabbert

Ein Bäcker aus Oberesslingen hat verhindert, dass in seine eigene Bäckerei eingebrochen wird. Die Polizei fasst den Verdächtigen auf frischer Tat.











Auf frischer Tat hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen einen 34-Jährigen nach einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei in Oberesslingen verhaftet. Gegen 1.45 Uhr war der im gleichen Haus wohnende Eigentümer laut Polizei durch den Lärm massiver Schläge gegen die Eingangstüre seiner Bäckerei aufgeschreckt worden.

Als er sich in den Verkaufsraum begab, entdeckte er einen Mann, der versuchte, in das Geschäft zu gelangen und die Türe bereits einen Spalt geöffnet hatte. Der Bäcker alarmierte die Polizei, woraufhin der 34-Jährige von sofort ausgerückten Streifenbeamten noch vor der Bäckerei angetroffen und widerstandslos festgenommen werden konnte. Wie sich herausstellte war der Mann erst am Dienstagmorgen nach einem Ladendiebstahl aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Der polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte wurde noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der verhinderte Einbrecher wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.