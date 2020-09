6 Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der L 1192 mit einer 17-jährigen Motorradfahrerin zusammengestoßen. Die Autofahrerin hatte verbotenerweise gewendet, um einen Stau zu umfahren.

Esslingen - Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 1192 erlitten. Wie die Polizei berichtet, war eine 40-jährige Fahrerin gegen 17.10 Uhr auf der Landstraße von Nellingen herkommend in Richtung Esslingen unterwegs und musste in einem größeren Rückstau im Feierabendverkehr anhalten.

Die Frau wendete daraufhin trotz durchgezogener Linie, um den Stau zu umfahren. Hierbei stieß sie mit einer 17-Jährigen Motorradfahrerin zusammen, die an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf mehrere tausend Euro.