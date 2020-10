1 Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher offenbar unter Drogeneinfluss stand (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Esslingen ist am Montagabend ein 49-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Er stand möglicherweise unter dem Einfluss von illegalen Drogen.

Esslingen - Am Montagabend hat ein 49-jähriger Mann auf der K 1215 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Wie die Polizei berichtet, fiel der Mann gegen 21.40 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf, da er die Konrad-Adenauer-Brücke mit hoher Geschwindigkeit überquerte und ein riskantes Überholmanöver durchführte. Nachdem die Beamten den Streifenwagen gewendet hatten, stellten sie fest, dass der der 49-Jährige in Richtung Sirnau weitergefahren und dort in einer Linkskurve aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und des nassen Untergrunds von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Verkehrsinsel geprallt war.

Der Mann blieb unverletzt, im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 6000 Euro geschätzt, das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden.