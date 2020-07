1 Die Polizei beziffert den Schaden am Unfallwagen auf 2000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Auf der L 1192 in Richtung Berkheim hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet. Eine 45-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Straße ab.

Esslingen - Eine 45-Jährige ist am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr die Frau gegen 8 Uhr mit ihrem Wagen die L 1192 in Richtung Berkheim, als sie in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und im Graben landete.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs war ein Abschleppwagen im Einsatz.