1 Bei dem Streit wurden laut Polizei zwei Personen verletzt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Laut Polizei hat es am Sonntagabend einen Streit in einer Wohnung in der Eugen-Bolz-Straße in Esslingen gegeben. Zwei Personen wurden laut Polizei verletzt.

Esslingen - Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Bekannten ist es laut Polizei am Sonntagabend in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eugen-Bolz-Straße gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei alkoholisierte 28 und 37 Jahre alte Männer sowie eine 36-jährige Frau gegen 19.45 Uhr zunächst in einen Streit, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll offenbar auch eine Pfanne zum Einsatz gekommen sein.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen den nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten 28-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Montagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein 37-jähriger Kontrahent wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht.

Die 36 Jahre alte Frau blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.