1 Die Auseinandersetzung mündete in Handgreiflichkeiten (Symbolbild). Foto: pixabay

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Anschlussunterkunft in Esslingen mündete am Donnerstagvormittag in Handgreiflichkeiten. Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen ausrücken.

Esslingen - Mit mehreren Streifenwagen mussten Beamte des Polizeireviers Esslingen am Donnerstagvormittag in die Obertürkheimer Straße ausrücken, nachdem dort in einer Anschlussunterkunft zwei Bewohner aneinandergeraten waren. Wie die Polizei berichtet, war es gegen elf Uhr zwischen den 29 und 66 Jahre alten Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die letztlich in Handgreiflichkeiten mündete. Der 66-Jährige soll dabei auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Beide Kontrahenten wurden verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Auch ein 22-Jähriger, der dem Jüngeren der beiden Männer zu Hilfe kommen wollte, erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.