Esslingen: Angsträume und Videoüberwachung – Wie kann Esslingen sicherer werden?
1
Je nach Beleuchtung und Tageszeit fühlen sich Menschen im Esslinger Maillepark unterschiedlich wohl. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Thema Stadtbild und sichere Orte: Die Esslinger Fraktionsspitzen reagieren auf den gemeinsamen Brief der drei Oberbürgermeister Klopfer, Palmer und Arnold.

Die Debatte um das Stadtbild und Angsträume in den Städten nimmt Fahrt auf. Hintergrund ist der Beitrag in der Wochenzeitung „Die Zeit“ in der der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) gemeinsam mit OB Boris Palmer (parteilos) aus Tübingen und OB Richard Arnold (Schwäbisch Gmünd, CDU) Vorschläge zur Bekämpfung solcher Angsträume machen. Welche Positionen vertreten die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen im Esslinger Gemeinderat in dieser Diskussion?

