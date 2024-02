Esslingen am Neckar: Mehrere Hundert Liter ätzende Flüssigkeit ausgelaufen

Esslingen am Neckar

1 Die Feuerwehr musste ausrücken (Symbolbild). Foto: imago/Martin Wagner

Ein Gabelstapler beschädigt in der Nacht zu Freitag auf einem Werksgelände in Esslingen ein Container. Mehrere Hundert Liter Chlorwasserstoff treten aus und verursachen eine Rauchentwicklung.











Bei Verladearbeiten auf einem Werksgelände in Esslingen am Neckar ist ein Container mit Gefahrgut durch einen Gabelstapler beschädigt worden. Mehrere Hundert Liter Chlorwasserstoff seien in der Nacht zum Freitag aus dem Behälter ausgetreten und verursachten eine deutliche Rauchentwicklung, teilte die Feuerwehr mit.

Mehrere Einsatztrupps mit Chemikalienschutzanzügen waren im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge nicht. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.