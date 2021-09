Schläge in Esslingen Polizei bei Streitschlichtung angegriffen

Mehrere Männer hatten sich am Dienstagabend in der Fleischmannstraße zunächst gestritten, bevor ein Handgemenge entflammte. Die gerufene Polizei schritt ein. Einer der streitenden Männer wehrte sich und verbrachte die Nacht in einer Zelle.