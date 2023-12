Esslingen als Cannabis-Modellstadt: CDU hält das Thema für erledigt

1 Bei eine Juso-Veranstaltung zum Thema Cannabis-Legalisierung im Esslinger Jugendtreff Komma war die Besucherresonanz gering gewesen. Foto: dpa/Georg Wendt

Nach einer geringen Besucherresonanz auf eine Juso-Veranstaltung zum Thema Cannabis-Legalisierung sehen die Esslinger Christdemokraten keinen weiteren Handlungsbedarf. Es gebe drängendere Probleme zu lösen.











Für die CDU ist eine mögliche Bewerbung Esslingens als Modellstadt im Zuge der von der Bundesregierung geplanten Cannabis-Legalisierung vom Tisch. Wie die Christdemokraten am Mittwoch mitteilten, veranschauliche die geringe Resonanz auf eine Diskussionsveranstaltung der Jusos im Esslinger Jugendtreff Komma die fehlende Bedeutung des Themas: „Wenn sich gerade mal zwei Leute für die Diskussion über einen Cannabis-Modellversuch in unserem Esslingen interessieren, ist das eine deutliche Absage der Stadtgesellschaft“, teilte der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle mit: „Wir sollten das Nischenthema in der Nische lassen.“