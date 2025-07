Esslingen Adenauerbrücke: Baustelle: Erneuerung des Geländers beginnt

1 Auf der Adenauerbrücke wird es wieder etwas enger. Foto: Roberto Bulgrin

Auf der Esslinger Adenauerbrücke wird wieder gearbeitet. Das Geländer wird erneuert und sicherer gemacht. Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen.











An diesem Mittwoch, 16. Juli, beginnt die Stadt Esslingen mit der Erneuerung des Geländers auf der Adenauerbrücke. Dieses wird an der Außenseite der Brücke angebracht, wodurch der Gehweg der Brücke künftig etwas breiter sein wird.

Durch die Erhöhung des Geländers auf 1,30 Meter und ein durchgehendes Stahlseil im Handlauf wird zudem die Verkehrssicherheit erhöht. Gleichzeitig zu den Arbeiten am Geländer werden auch Korrosionsschäden behoben. Ziel der Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit der Adenauerbrücke für weitere zehn bis 15 Jahre und damit bis zu einem möglichen Ersatzneubau aufrechtzuerhalten.

Zeitweise nur eine Fahrspur Richtung Stadtmitte

Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich vier Wochen, soll also bis Mitte August abgeschlossen werden. Begonnen wird mit den Arbeiten auf Höhe der B-10-Ausfahrt, anschließend rückt das Baufeld als Wanderbaustelle in Richtung Oberesslingen vor.

Um größere Verkehrseinschränkungen in den Stoßzeiten zu vermeiden, wird an der Erneuerung des Geländers wochentags hauptsächlich zwischen 9 und 15 Uhr gearbeitet. Während dieser Zeiten steht lediglich eine Fahrspur in Richtung Stadtmitte zur Verfügung. In einzelnen Bereichen wird die Stadt Esslingen auch nachts arbeiten lassen, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Allerdings wird der Zugang zur Neckarinsel über die Schleusenrampe auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zeitweise nicht möglich sind. Hierzu wird eine Umleitung über die Fuß- und Radrampe zum Neckaruferradweg, der Kurt-Schumacher-Straße und dem Holzsteg eingerichtet. Die gegenüberliegende Brückenseite bleibt für den Fuß- und Radverkehr durchgängig nutzbar.