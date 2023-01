1 Der Unbekannte zündete die Rakete am Freitagmorgen in einer Esslinger Schule. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Leichte Verletzungen haben acht Schülerinnen und Schüler am Freitag durch einen gezündeten Feuerwerkskörper erlitten.

Laut Polizei hatte ein Unbekannter die Rakete in der Mensa einer Schule in der Steinbeißstraße in Esslingen gegen 9.35 Uhr abgeschossen. Sie flog in Bodenhöhe durch den Raum und detonierte anschließend. Die acht Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren erlitten Knalltraumata und oberflächliche Verletzungen auf der Haut durch Funkenflug. Sie mussten jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Der Täter befindet sich derzeit auf der Flucht. Zu seinem Motiv kann die Polizei keine Angaben machen.

Die Polizei in Oberesslingen bittet unter der Nummer 07 11/3 10 57 68 10 um Hinweise.