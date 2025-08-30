Esslingen: 57-Jähriger wehrt sich gegen Polizeibeamte und pöbelt

1 Ein Mann hat in Esslingen Polizeibeamte beleidigt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner

Ein Mann versucht sich am Freitagabend in Esslingen einer Polizeikontrolle zu entziehen – er leistet Widerstand gegen die Beamten und beleidigt sie.











Ein 57-Jähriger hat am Freitagabend in Esslingen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und diese beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden zunächst gegen 20.50 Uhr die Beamten verständigt, da es am Bahnhofsplatz zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen gekommen war. Als die Streife eintraf, versuchte sich der 57-Jährige der Kontrolle zu entziehen.

Da der deutlich alkoholisierte Mann auf Ansprache der Polizeibeamten nicht stehen blieb und aggressiv reagierte, sollten ihm Handschellen angelegt werden. Der Mann wehrte sich dagegen so stark, dass er zu Boden gebracht werden musste. Außerdem beleidigte er die Polizisten.

Da sich der aggressive 57-Jährige laut der Polizei nicht beruhigen ließ und auch auf der Fahrt zum Polizeirevier mehrfach versuchte die Beamten anzugreifen, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Er sieht mehreren Strafanzeigen entgegen.